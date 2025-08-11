Rewitalizacja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym

Spółka nabyła od unijnego dostawcy substancję chemiczną o kodzie CN 2909 44 00 w celu jej dalszej odsprzedaży do wykorzystania jako dodatek do paliwa lotniczego. Termin przydatności zakupionego produktu upłynął, zanim docelowy nabywca zdążył go wykorzystać.

Ze względu na posiadaną wiedzę i infrastrukturę spółka zdecydowała się podjąć czynności mające na celu przedłużenie przydatności produktu. Proces rewitalizacji polegał na wymianie opakowań oraz przeprowadzeniu obróbki fizyko-chemicznej (m.in. polegającej na zmniejszeniu ilości wody w wyrobie), przy czym w ramach czynności rewitalizacyjnych nie doszło do zwiększenia ilości wyrobu. Artykuł wyjaśnia, jakie są konsekwencje podjętych czynności na gruncie podatku akcyzowego.