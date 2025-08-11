Rzeczpospolita
Co zrobić, gdy spółka za granicą bardziej przeszkadza niż pomaga

Gdy założona za granicą spółka przestaje być potrzebna i staje się obciążeniem, najlepszym rozwiązaniem może być „pozbycie się” jej. Jest na to wiele sposobów, przy czym konsekwencje podatkowe mogą się różnić w zależności od wybranej opcji.

Publikacja: 11.08.2025 05:40

Jak pozbyć się spółki za granicą - sposoby i konsekwencje podatkowe

Jak pozbyć się spółki za granicą - sposoby i konsekwencje podatkowe

Foto: Adobe Stock

Anna Turska-Tomczykowska

Polscy przedsiębiorcy i polskie firmy coraz śmielej wychodzą ze swoją działalnością za granicę. Zdarza się jednak również sytuacja odwrotna – spółka, którą posiadamy za granicą, często założona wiele lat temu w celu realizacji konkretnej wizji biznesowej, staje się obciążeniem. Powodów takiej sytuacji może być wiele: fiasko koncepcji biznesowej, rosnące koszty obsługi czy wreszcie zmieniające się okoliczności biznesowe lub rodzinne. Na taką decyzję mogą wpływać również rosnące obowiązki administracyjne i podatkowe związane z posiadaniem takiej spółki jak np. obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, sporządzania kalkulacji oraz płacenia podatku z tytułu zagranicznych jednostek kontrolowanych. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest „pozbycie się” takiej spółki. Cel ten można osiągnąć na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać o konsekwencjach podatkowych, które mogą się różnić w zależności od wybranej opcji.

