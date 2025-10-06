Kiedy podmiot zagraniczny wystawi fakturę w KSeF

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowi istotny krok w kierunku centralizacji i ujednolicenia procesu fakturowania w polskim obrocie gospodarczym. Nowe regulacje budzą wiele pytań, szczególnie wśród zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.

Jednym z kluczowych zagadnień w tym kontekście jest pojęcie „stałe miejsce prowadzenia działalności” (ang. fixed establishment, FE), które – mimo braku jednoznacznej definicji w ustawie o VAT – ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z przepisami zagraniczni podatnicy VAT mający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej są zobowiązani do wystawiania faktur w KSeF, jeśli to miejsce uczestniczy w realizowanej transakcji.