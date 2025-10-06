Rzeczpospolita
Udostępnienie noclegu i miejsca do pracy bez prawa do odliczenia VAT

Nabyte dla pracowników pakiety subskrypcyjne usług zakwaterowania wraz z organizacją zdalnego miejsca pracy to jedno świadczenie kompleksowe, które nie daje prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Publikacja: 06.10.2025 05:40

Udostępnienie noclegu i miejsca do pracy bez prawa do odliczenia VAT

Foto: Adobe Stock

Dominik Szymański

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2025 r. (0114-KDIP1-3.4012. 332.2025.2.KF).

Wątpliwości co do rozliczenia VAT miały dwie spółki działające w sektorze IT. Pierwsza ze spółek zdecydowała się na nieodpłatne zorganizowanie pracownikom (i częściowo odpłatnie współpracownikom) miejsc pracy zdalnej w apartamentach. Druga zaoferowała takie usługi – zapewniła subskrybowane pakiety, w skład których wchodzi możliwość zamieszkania pracownika w apartamencie wyposażonym w stanowisko biurowe. Aby rozstrzygnąć niepewność w zakresie opodatkowania takich usług umożliwiających połącznie pracy zdalnej z wypoczynkiem i podróżami, czyli tzw. workation, oba podmioty zwróciły się do dyrektora KIS z  wnioskiem o wydanie interpretacji wspólnej.

