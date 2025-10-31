Rzeczpospolita
Jak obliczyć proporcję przy procedurze VAT marża w obrocie autami? Wyrok NSA

Przy VAT marża podstawą opodatkowania jest wyłącznie kwota marża. Tylko od tej kwoty obliczany jest podatek należny i to ona powinna być uwzględniona przy ustalaniu proporcji.

Publikacja: 31.10.2025 12:08

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o wykładnię przepisów o VAT.

Konkretnie chodziło o sposób ustalenia proporcji odliczenia VAT w przypadku stosowania procedury VAT marża. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest częścią grupy wiodących dealerów samochodów używanych w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa posiada sieć sprzedaży w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. Podatniczka tłumaczyła, że ona zajmuje się w Polsce sprzedażą detaliczną i hurtową aut oraz furgonetek. Dodatkowo pośredniczy przy świadczeniu usług finansowania zakupu samochodów oraz ich ubezpieczenia. 

