Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o wykładnię przepisów o VAT.

Konkretnie chodziło o sposób ustalenia proporcji odliczenia VAT w przypadku stosowania procedury VAT marża. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest częścią grupy wiodących dealerów samochodów używanych w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa posiada sieć sprzedaży w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech. Podatniczka tłumaczyła, że ona zajmuje się w Polsce sprzedażą detaliczną i hurtową aut oraz furgonetek. Dodatkowo pośredniczy przy świadczeniu usług finansowania zakupu samochodów oraz ich ubezpieczenia.