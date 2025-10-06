Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT

W sierpniu 2025 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie indywidualne interpretacje podatkowe, które mogą okazać się kamieniem milowym w praktyce opodatkowania fundacji rodzinnych (interpretacje z 11 sierpnia 2025 r., 0112-KDIL2-1.4011.637.2025. 2.JK i 0112-KDIL2-1.4011.641. 2025.2.JK).

Po raz pierwszy w Polsce potwierdzono, że świadczenia wypłacane przez fundację na rzecz rodzeństwa fundatorów mogą korzystać ze 100-proc. zwolnienia z PIT, nawet jeśli beneficjenci nie są fundatorami. Co więcej, interpretacje jednoznacznie rozstrzygają wątpliwości dotyczące stosowania proporcji wskazanej w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej (u.f.r.).