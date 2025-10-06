Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, w ramach której prowadzony jest program nabywania akcji przez pracowników firmy. Ma on zachęcać do inwestowania, budować lojalność wobec struktury, do której należy płatnik składek oraz wpływać na wzrost zaangażowania w rozwój pracodawcy. Program przewiduje, że w przypadku nabycia przez pracownika określonej liczby akcji otrzyma on tzw. akcje premiowe, czyli bezpłatne dodatkowe akcje. Jednym z warunków jest pozostawanie w zatrudnieniu w spółce należącej do grupy przez 3-letni okres. W tym czasie pracownicy nie będą właścicielami akcji premiowych, zostaną nimi dopiero po tym terminie. Ale to nie wszystko. Program przewiduje, że w pewnych sytuacjach zatrudniony otrzyma rekompensatę pieniężną zamiast wspomnianych akcji. Kiedy? Stanie się tak m.in. w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie przed upływem 3 lat oczekiwania na nabycie prawa do akcji premiowych. Co ważne, rekompensata nie będzie przysługiwać, jeżeli to pracownik zainicjuje rozwiązanie umowy o pracę.