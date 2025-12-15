Rzeczpospolita
Transakcje zagraniczne pod lupą fiskusa

Obrót międzynarodowy budzi coraz większe zainteresowanie skarbówki. Zwiększona skala działalności transgranicznej wiąże się bowiem nie tylko z większymi możliwościami biznesowymi, ale też z potencjalnymi nadużyciami.

Publikacja: 15.12.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska, Agnieszka Ławnicka

Na dynamiczny rozwój obrotu międzynarodowego wpływa wiele czynników, a przemieszczanie się między państwami kapitału, technologii i ludzi z pewnością jest jednym z nich. Rozwój ten daje możliwość rozwoju biznesu, ale wiąże się też z potencjalnymi nadużyciami.

W wyniku procesów globalizacyjnych zwiększa się także skala oraz możliwości funkcjonowania działalności przestępczej w sferze gospodarczej. Czynnikami wpływającymi na te zjawiska są wielkość gospodarki w danym kraju i w państwach ościennych oraz podaż towarów będących przedmiotem nielegalnych transakcji. Polska znajduje się w niekorzystnym położeniu geopolitycznym, granicząc z krajami o bardzo wysokim poziomie szarej strefy. Taka sytuacja na granicach zewnętrznych kraju (a także Unii Europejskiej) sprzyja m.in. nielegalnemu wwozowi na obszar celny danego kraju towarów nielegalnych lub podrabianych.

