NSA: Pismo od syndyka nie przyspieszy rozliczenia nieściągalnego długu w koszt

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważne orzeczenie dotyczące rozliczania w koszty tzw. nieściągalnych wierzytelności. I nie są to wesołe wieści dla podatników. Sąd uznał bowiem, że jeśli dłużnik jest w upadłości, to samo pismo od syndyka potwierdzające minimalne widoki na odzyskanie długu nie pomoże w szybkim rozliczeniu go w koszty jako nieściągalną wierzytelność.

Sprawa dotyczyła spółki, która miała kłopot z jednym z kontrahentów. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że sprzedała mu usługę obsługi ceramicznej. Jej odbiorca nie uregulował jednak faktury. Co gorsza, we wrześniu 2019 r. sąd rejonowy ogłosił jego upadłość i ustanowił syndyka.