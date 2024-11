Wiceminister finansów: Więcej fikcyjnych faktur po zmianach politycznych? To nieprawdziwa narracja

Mamy niepokojące zjawisko: w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku KAS wykryła ponad 220 tys. fikcyjnych faktur VAT na kwotę ponad 7 mld zł. To dwukrotnie więcej, niż w takim samym okresie ubiegłego roku i najwięcej od 2019 r. Skąd się to wzięło?

Zacznijmy od wyjaśnienia, skąd pochodzą te dane. Całkowicie nieprawdziwe i wprowadzające w błąd są pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o tym, że fałszywe faktury zostały wykryte w ostatnich miesiącach automatycznie, na podstawie plików JPK_VAT nadsyłanych przez podatników. W rzeczywistości fikcyjność lub autentyczność faktur można stwierdzić w wyniku kontroli podatkowych bądź kontroli celno-skarbowych. Dlatego dane o liczbie wykrytych fikcyjnych faktur dotyczą okresów, które kontrolujemy, sięgających nawet do pięciu lat wstecz, czyli w okresie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Czasem wykrywamy takie faktury wystawione kilka miesięcy temu, innym razem rok albo np. trzy lata wcześniej. Dzisiejsze wyniki kontroli są zatem zbiorem danych dotyczących faktur z różnych okresów w ciągu ostatnich kilku lat. System JPK sam z siebie nigdy nie wskazuje fikcyjnego dokumentu. Oczywiście bieżące dane z tego systemu są bardzo istotnym wskazaniem dla kontrolerów co do typowania podmiotów, których rozliczenia należy sprawdzić, ale sam automatycznie nie wskazuje, że dana faktura dotyczy nieistniejącej transakcji.