Incydentalna sprzedaż w fundacji rodzinnej bez VAT? Jest wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uwzględnił skargę fundacji rodzinnej, która spierała się z fiskusem o VAT. Konkretnie chodziło o podatkowe skutki sprzedaży zabytkowej kolekcji.

We wniosku o interpretację fundacja wskazała, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. A wynika to z tego, że jest właścicielem nieruchomości użytkowych i uzyskuje przychody z najmu, które są opodatkowane 23 proc. stawką VAT. Wyjaśniła też, że jej fundator jest właścicielem zabytkowej kolekcji samochodów oraz zegarków. Oba zbiory planuje wnieść do fundacji w drodze darowizny lub tytułem mienia wnoszonego na powiększenie funduszu założycielskiego.