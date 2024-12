Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej przepisy o VAT i akcyzie. To zestaw różnych tematycznie zmian, obliczonych m.in. na naprawę luk prawnych, szkodliwych dla przedsiębiorców.

Ważną zmianą, szczególnie dla branży gazowej i energetycznej, będzie przedłużenie stosowania systemu tzw. odwrotnego obciążenia, czyli naliczania VAT przez nabywcę. Dziś taki system jest stosowany dla dostaw gazu i energii elektrycznej oraz handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązanie to wprowadzono czasowo, do 28 lutego 2025 r. Projekt przewiduje przedłużenie tego terminu do końca 2026 r.