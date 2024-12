Pracodawcy oraz firmy zatrudniające na zleceniach bądź umowach o dzieło do końca stycznia muszą złożyć PIT-4R, w którym informują o zaliczkach na podatek za poszczególne miesiące. Płatnicy (przede wszystkim pracodawcy oraz zleceniodawcy) muszą też złożyć PIT-11. To deklaracja zawierająca informacje do dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracownika płatnika.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że pracodawcy mogą złożyć deklaracje PIT-4R i PIT-11 za pomocą konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Umożliwia ono wszystkim organizacjom m.in. spółkom, fundacjom, stowarzyszeniom, składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.