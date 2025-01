Ważny wyrok ws. oceny zdolności kredytowej. Czy banki płacą VAT od wyjaśnień?

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważny wyrok dla branży bankowej. Uznał, że jeśli instytucja odpłatnie udziela klientom wyjaśnień co do oceny ich zdolności kredytowej to musi taką czynność opodatkować VAT.

Ocena zdolności kredytowej. Czy opłata za wyjaśnienia podlega VAT?