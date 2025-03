WSA: fiskus nie może pozbawić odliczenia VAT, gdy sam może zajrzeć do faktur

Jeżeli fiskus może uzyskać dostęp do faktur zakupowych, które odebrano podatnikowi i zabezpieczono w przygotowawczym postępowaniu karnym, to co do zasady nie ma powodów do kwestionowania formalnej przesłanki dla odliczenia z nich VAT.