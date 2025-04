W domu mam ciszę i dobre warunki do skupienia, jest to niezbędne do świadczenia usług doradczych – takich argumentów użył przedsiębiorca, który chce rozliczyć część wydatków na utrzymanie budynku w podatkowych kosztach swojej firmy. Fiskus nie miał nic przeciwko.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się doradztwem biznesowym. Rozlicza się według skali, jest czynnym podatnikiem VAT.