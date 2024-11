Jak kupować obligacje skarbowe? Rozmawiamy z doradcą inwestycyjnym

To dobra okazja do rozmowy o tym, jak zacząć inwestować w papiery wartościowe, bo w październiku na rynek miały trafić obligacje skarbowe o łącznej wartości 16–32 mld zł. Czy warto sięgnąć po obligacje, czy to jest dobry moment, żeby się nimi zainteresować?

Moja odpowiedź jest taka, że zawsze warto mieć w portfelu część środków ulokowanych w obligacjach. Jeśli mamy środki, które mają nam dawać jakąkolwiek stopę zwrotu, a jednocześnie mają być ulokowane bezpiecznie, to obligacje skarbowe są właśnie tym rozwiązaniem, a zwłaszcza detaliczne obligacje skarbowe. Uważam, że każdy inwestor powinien takie instrumenty mieć.