Finanse jeszcze bardziej cyfrowe

Dostęp do rozbudowanych baz danych stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju zarówno na poziomie krajowych, jak i międzynarodowych gospodarek. Nie dziwi więc szereg inicjatyw podejmowanych przez lokalnych i regionalnych prawodawców dotyczących cyfryzacji rynków i usług. Cyfrowa rewolucja nie ominęła również rynków finansowych, przyczyniając się do ułatwienia dostępu konsumentom do innowacyjnych usług oraz umożliwiając powstanie zupełnie nowej branży technologii finansowych (z ang. fin tech). Kolejnym krokiem na drodze do cyfryzacji finansów ma być przygotowywane przez Komisję Europejską rozporządzenie w sprawie ram dostępu do danych finansowych (FiDA), które istotnie może oznaczać rewolucję zarówno dla konsumentów, jak i instytucji finansowych.