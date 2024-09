Obowiązki i wyzwania związane z raportowaniem ryzyka społecznego

Większość decyzji biznesowych podejmowanych jest w warunkach niepewności. Im więcej czynników, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu lub nie wzięło pod uwagę w procesie ustalania pożądanych rezultatów, tym większe prawdopodobieństwo ich nieosiągnięcia i dodatkowych wydatków nieuwzględnionych w planach. Obszar społeczny zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotny ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na ludzi i społeczności oraz koszty negatywnych wpływów, jakie ponoszone są przez jednostki, których prawa zostały naruszone. Nieodpowiedzialne zachowanie skutkuje krzywdą konkretnej osoby czy całej grupy ludzi, jak np. ludów rdzennych, dlatego refleksja nad ryzykiem praw człowieka i gotowość organizacji do ujawniania informacji z tego zakresu powinny mieć taki sam priorytet jak pozostałe wymiary zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej że może pociągać to za sobą fatalne skutki finansowe dla firmy – co dostrzegł regulator europejski, wprowadzając obowiązek badania podwójnej istotności.