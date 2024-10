Chróścik: dostanie się na aplikacje przestało być modą

Jego zdaniem były to trudne cztery lata z uwagi na zawirowania związane m.in. z pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie. „Był to czas ciężkiej pracy, z której wyszliśmy silniejsi”. Jeśli chodzi o osiągnięcia, jedno z najważniejszych - to wdrożenie nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają funkcjonowanie radców prawnych, a także zbudowanie platformy szkoleniowej, z której korzysta dziś 32 tysiące radców prawnych, to duży wzrost – stare narzędzia przyciągały zaledwie kilka tysięcy osób – podsumował prezes KRRP.