Gospodarczo w Ukrainie nas nie ma

Krzysztof Łapiński: Sztabowcy Karola Nawrockiego osiągnęli to, co mieli osiągnąć

Konwencja Karola Nawrockiego „osiągnęła to, co miała osiągnąć", uważa Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy i były sztabowiec Prawa i Sprawiedliwości. - Przede wszystkim miała pokazać, że ta kampania jest na poważnie, że są na nią środki, że jest trochę w stylu amerykańskim. Widać, że sztabowcom zależało, żeby każdy szczegół był dograny i to się udało - dodał.