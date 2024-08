W lutym tego roku głośno było o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II FSK 710/21), który stwierdził, że swoją wolę co do formy opodatkowania biznesu można również wyrazić w przelewie bankowym, odpowiednio go opisując. Taki przelew może być traktowany tak jak oświadczenie, wiadomo bowiem, od kogo pochodzi i jest skierowany do fiskusa.

Fiskus twierdzi jednak, że musi dostać wyraźne oświadczenie, a termin na jego złożenie upływa zasadniczo 20 lutego danego roku. Pokazuje to m.in. interpretacja nr 0112-KDSL1-2.4011.200.2024.2.PSZ.