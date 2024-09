Będzie więcej kobiet we władzach spółek? Jest projekt ustawy

Obowiązkowy parytet płci we władzach spółek przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych, o spółkach publicznych oraz wdrożeniu niektórych przepisów UE w ramach równego traktowania. Do wprowadzenia takich zapisów Polskę zobowiązuje unijna dyrektywa 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych, potocznie nazywana dyrektywą „Women on Boards”. Przewiduje ona, że od lipca 2026 roku w dużych spółkach giełdowych z siedzibą w UE niedoreprezentowana płeć, czyli zazwyczaj kobiety, będzie musiała stanowić co najmniej 40 proc. członków rad nadzorczych lub minimum 33 proc. łącznego składu zarządu i rady nadzorczej.