Dodatki dla pracowników podatkowym kosztem pracodawcy

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłacane pracownikom, którzy zrezygnowali ze służbowego samochodu. Fiskus nie ma nic przeciwko.

Publikacja: 05.12.2025 05:10

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Decyzja o dodatkach przekazywanych za rezygnację z auta jest racjonalna biznesowo, bo dzięki niej spółka zaoszczędzi na wydatkach na pozyskanie i utrzymanie pojazdów. Jest to też forma pracowniczego benefitu. Te argumenty przekonały skarbówkę, która wydała pozytywną interpretację o podatkowych kosztach.

Przyjrzyjmy się dokładniej tej sprawie. Spółka z o.o. udostępnia pracownikom samochody służbowe. Korzysta z nich na podstawie umów leasingu operacyjnego. W przyszłości chce też zawierać umowy najmu krótkoterminowego. Ponosi szereg wydatków na leasing i eksploatację pojazdów. W celu ich ograniczenia wprowadziła możliwość rezygnacji ze służbowego auta. Pracownik, który się na to zdecyduje, dostanie stały, pieniężny dodatek.

