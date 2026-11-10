Przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatnika obrosły w setki wypowiedzi judykatury. Mimo to nadal budzą wątpliwości interpretacyjne. Nie zawsze wynikają one jednak z niejednoznaczności samych regulacji. Często przyczyną jest złożoność stanów faktycznych lub niedostatki postępowania dowodowego, w którym ustalane są okoliczności konkretnej sprawy.

Punktem wyjścia jest art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 622 z późn. zm.; dalej: o.p.). Zgodnie z nim podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.