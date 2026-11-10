Rzeczpospolita
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Kiedy fiskus może sięgnąć do majątku małżonków?

Podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za wynikające z zobowiązań podatkowych należności, a w przypadku małżeństwa może ona obejmować również majątek wspólny.

Publikacja: 10.11.2026 05:30

Jaki wpływ ma ustrój majątkowy małżonków na odpowiedzialność podatkową?

Jaki wpływ ma ustrój majątkowy małżonków na odpowiedzialność podatkową?

Foto: Adobe Stock

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Arkadiusz Turczyn

Przepisy ordynacji podatkowej dotyczące odpowiedzialności podatnika obrosły w setki wypowiedzi judykatury. Mimo to nadal budzą wątpliwości interpretacyjne. Nie zawsze wynikają one jednak z niejednoznaczności samych regulacji. Często przyczyną jest złożoność stanów faktycznych lub niedostatki postępowania dowodowego, w którym ustalane są okoliczności konkretnej sprawy.

Punktem wyjścia jest art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 622 z późn. zm.; dalej: o.p.). Zgodnie z nim podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

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