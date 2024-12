Nie można przekazać zaległych wpłat do PPK do instytucji finansowej

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę, zleceniodawcę) są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający ma obowiązek dokonać wpłat do PPK (czyli przekazać je do instytucji finansowej) w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.