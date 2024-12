Chodzi o: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej, projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Rząd zdecydował: będzie trudniej o wizę studencką

I tak, pierwszy z nich ma być remedium na problem nadużywania rekrutacji na studia w Polsce przez osoby m.in. z państw podwyższonego ryzyka migracyjnego. W związku z tym ustanawia zasadę, że każdy cudzoziemiec (obywatel państwa trzeciego), który chce rozpocząć studia w Polsce, będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.

Ale to nie wszystko. Rektor uczelni lub kierownik jednostki prowadzącej studia będzie musiał niezwłocznie zawiadomić konsula, który wydał cudzoziemcowi wizę studencką, o niepodjęciu przez daną osobę nauki.

Ma też zostać wprowadzony limit obcokrajowców kształcących się na studiach na danej uczelni.

Reklama

Czytaj więcej Cudzoziemcy Cudzoziemiec legalizujący pobyt łatwiej dopełni formalności. Jest projekt Rząd chce, aby wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE można było składać w postaci elektronicznej.

Wykwalifikowani obcokrajowcy mile widziani

Drugi projekt ma przyciągnięć z kolei do Polski utalentowanych pracowników z wysokimi kwalifikacjami z państw trzecich. Zapewnia on wdrożenie do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1883 z 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Reguluje ona udzielanie tzw. Niebieskiej Karty UE, która ułatwia osiedlanie się i zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej, które mają wysokie kompetencje zawodowe. W efekcie tacy pracownicy będą mogli przenieść się na określony czas na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego Unii.

Kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w górę. Nawet 50 tys. zł

Trzeci projekt przewiduje natomiast zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowe rozwiązania zakładają m.in. wyższe kary za nielegalne powierzanie im pracy. Taka praktyka będzie zagrożona karą grzywny w wysokości od 3 tys. do 50 tys. zł za każdy przypadek takiego zatrudnienia.

Ustawa wprowadzi też elastyczną procedurę, która pozwoli poszczególnym powiatom zdecydować, w jakich branżach ograniczyć możliwość powierzania pracy cudzoziemcom (na terenie tego powiatu) i w jakim okresie.

Nowe przepisy przewidują ponadto możliwość realizowania programów integracyjnych dla cudzoziemców. Przykładowo publiczne służby zatrudnienia będą mogły tworzyć wyspecjalizowane punkty wspierania ich na rynku pracy.

Przypomnijmy też, że ostatnia upubliczniona wersja tego projektu przewidywała krytykowany przez środowiska biznesowe obowiązek zatrudniania cudzoziemców na umowach o pracę (z pewnymi wyjątkami).

Etap: projekty przyjęte przez rząd