Od lat „Rzeczpospolita” pozostaje najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce, z misją ochrony wolnego rynku, wspierania gospodarki i przedsiębiorczości, przy jednoczesnym zachowaniu konserwatywnego podejścia do filozofii działania państwa. To nie tylko deklaracja, ale realne działania, które mobilizują do debaty i inicjują dyskusje na temat fundamentalnych spraw. Dziś, czując „letni wiatr” wiejący wokół przedsiębiorców, chcemy jeszcze mocniej zaangażować się w tę dyskusję, stymulując ją w kierunku nie tylko zmian konkretnych przepisów, ale przede wszystkim reform systemowych, które są kluczowe dla sprawnego działania państwa.

Reklama

Rada Legislacyjna „Rzeczpospolitej”. Pięć organizacji przy jednym stole

W tym celu powołaliśmy Radę Legislacyjną „Rzeczpospolitej” we współpracy z pięcioma wiodącymi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców: Business Centre Club, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcami RP, Konfederacją Lewiatan oraz Przedsiębiorcami.pl. Naszym celem jest cykliczna analiza największych dysfunkcji systemowych i prawnych oraz wypracowanie rekomendacji dobrego prawa i skutecznych rozwiązań. Chcielibyśmy, w naszych spotkaniach w miarę możliwości uczestniczyli też przedstawiciele rządu, angażując się w bezpośrednią dyskusję z biznesem, co ożywi debatę i przypomni decydentom o istniejących problemach.

Pierwsze spotkanie Rady Legislacyjnej odbyło się we wtorek. A tematem, który podjęliśmy, jest reforma składki zdrowotnej – jak stworzyć docelowy model, który będzie korzystny dla wszystkich, nie powodując katastrofy budżetowej? Wciąż nierozwiązane pozostają problemy systemu ochrony zdrowia, systemu podatkowego, pobudzania inwestycji, budownictwa czy przedsięwzięć związanych z obecną sytuacją geopolityczną.

Czytaj więcej Gospodarka Mocne tak dla deregulacji w Polsce Wyraźna większość badanych uważa, że przepisy hamują rozwój rodzimych firm i gospodarki, biurokra...

Deregulacja, reformy gospodarcze, polityka fiskalna i społeczna. Mocny głos w debacie

Chcemy wykorzystać sprzyjający klimat do rozmów o gospodarce, który kreuje inicjatywa deregulacyjna Rafała Brzoski. Rada Legislacyjna „Rzeczpospolitej” doskonale wpisuje się w ten korzystny dla biznesu trend, podejmując się systemowego definiowania rzeczywistości, identyfikacji problemów oraz formułowania konkretnych postulatów zmian.

Reklama

Głos pięciu organizacji na platformie „Rzeczpospolitej” będzie wyrazisty i słyszalny. Wierzymy, że stanie się impulsem do szerokiej debaty o stanie państwa i prawa, a także bodźcem dla całej klasy politycznej do podjęcia reformatorskich działań.