– Europejska branża motoryzacyjna przechodzi teraz przez jeden z najcięższych kryzysów w swojej historii – przyznaje Jacek Opala, prezes firmy Exact x Forestall, komentując jej najnowszy raport MotoBarometr z prognozami na najbliższe miesiące, do połowy 2025 r. Świadomość kryzysu widać w wynikach raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Pokazuje on największy od lat pesymizm szefów fabryk motoryzacyjnych w 11 krajach Europy. W tym w Polsce, gdzie aż 32 proc. uczestników badania Exact x Forestall przewiduje w najbliższych miesiącach spadek zatrudnienia. Ten odsetek jest nie tylko ośmiokrotnie wyższy niż przed rokiem, ale też wyższy niż w pozostałych badanych krajach. W dodatku tylko co piąty badany w Polsce spodziewa się wzrostu zatrudnienia, co jest drugim z najgorszych wyników w badanych krajach, na równi z Czechami i Węgrami.