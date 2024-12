Prognozy gospodarcze. Dokąd będziemy jeździć na urlop? Idą zmiany

Prognozy dla turystyki na najbliższe lata są jak najbardziej optymistyczne. Podróży będzie coraz więcej, co z kolei jest doskonałą wiadomością dla linii lotniczych. Dzisiaj praktycznie nie ma dnia, żeby któryś z europejskich przewoźników nie zapowiadał nowego połączenia na lato 2025. I to mimo że nadal niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, trwa wojna w Ukrainie, a kolejne kraje narzekają na nadmierny wzrost liczby odwiedzających. Co nie znaczy, że nie chcą na nich zarabiać.