– To nie jest deregulacja, ale uproszczenie, gdyż nie zmieniamy celów Zielonego Ładu. Chcemy tylko, by był skuteczny i mniej kosztowny dla firm – podkreślał Valdis Dombrovskis, komisarz UE ds. gospodarki, przedstawiając w środę Brukseli zasady Omnibus Simplification Package. To pakiet uproszczeń licznych unijnych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju opartego na zasadach ESG, w tym dyrektywy CSRD (dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju), CSDDD (dyrektywy o należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), a także unijnej taksonomii.