Rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych, przybywa szybkich ładowarek

Chcę, żeby za pięć lat, kiedy ktoś zapyta przechodnia na ulicy, co to jest BYD, ta osoba odpowiedziała: to firma europejska. I żebyśmy byli tu postrzegani jako firma technologiczna. Wtedy będę szczęśliwa – mówi Stella Li, wiceprezes chińskiej BYD Co. Ltd.