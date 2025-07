Akceptujemy, doceniamy możliwości, ale traktujemy z dystansem – tak w dużym skrócie można ocenić podejście Polaków do technologii AI. Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez KPMG, które „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, korzystamy ze sztucznej inteligencji częściej niż Amerykanie czy Niemcy, a 69 proc. z nas robi to regularnie, co plasuje nas powyżej średniej globalnej.

Z tych analiz wyłania się obraz pozornie pełen sprzeczności, ale – gdy przyjrzeć się bliżej danym z raportu – można dojść do ciekawych wniosków.