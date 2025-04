Kwietniowe posiedzenie RPP (decyzja 2 kwietnia) będzie jednym z najciekawszych od miesięcy. Z jednej strony trudno spodziewać się już obniżki stóp. Choć doświadczenie wskazuje, że nie takie zwroty akcji potrafi fundować Rada, to jednak raptem trzy tygodnie temu prezes Adam Glapiński przekonywał, że nie ma żadnych podstaw do obniżania stóp. – Stabilizacja stóp procentowych jest obecnie absolutnie konieczna, aby obniżyć inflację do celu inflacyjnego NBP [2,5 proc. +/- 1 pkt proc. – red.] – mówił.