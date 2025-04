Dotacyjny kwiecień plecień, czyli przeplataniec starych naborów z nowymi

Choć liczba nowych naborów nadal nie powala, to powoli można zacząć mówić o zbliżającej się dotacyjnej wiośnie. –Nowe konkursy to możliwość sfinansowania nowych obszarów – inwestycji związanych z transformacją biznesu i adaptacją do zmieniającego się rynku. Ponawiane nabory to z kolei to szansa dla słabiej przygotowanych czy spóźnialskich – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting, ekspertka od pozyskiwania dotacji, która stara się zwracać uwagę czytelników „Rzeczpospolitej” na najatrakcyjniejsze nabory w kolejnych miesiącach. – Warto pamiętać, że w większości są to dofinansowania bezzwrotne, często z możliwością skorzystania z zaliczki. To idealne rozwiązanie do budowania efektywności montaży finansowych dla projektów i zapewnienia długofalowego rozwoju firmom – dodaje.