JLL bierze pod lupę rynek PBSA (purpose-built student accommodation), czyli prywatnych domów studenckich. Wnioski z raportu „Rzeczpospolita” publikuje pierwsza.

W Polsce mamy ok. 1,25 mln studentów. Państwowe akademiki oferują jedynie 115 tys. miejsc, co zaspokaja potrzeby zaledwie 9 proc. uczących się na wyższych uczelniach. – Dostępność miejsc jest zróżnicowana regionalnie, waha się od 5 proc. w Warszawie do 15 proc. w innych ośrodkach akademickich – wskazują autorzy raportu.