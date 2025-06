Maj nie rozgrzał polskiego rynku pracy. Stagnacja w rekrutacjach

– Wiosna na rynku rekrutacyjnym wyraźnie rozczarowała i ostudziła optymizm – przyznaje Magdalena Marcinowska, partner w firmie doradczej Grant Thornton, komentując jej raport z monitoringu ofert pracy opublikowanych w maju na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza wyniki raportu, według którego w ubiegłym miesiącu na największych portalach pracy pojawiło się 266,8 tys. ogłoszeń.

To o ponad tysiąc mniej niż w kwietniu, co oznacza, że maj był kolejnym miesiącem spadków po krótkotrwałym odbiciu rekrutacji w marcu. – Wystarczyły dwa miesiące, by coś, co wydawało się stabilnym, długofalowym trendem wzrostowym na najbliższe kwartały, a może nawet lata, gwałtownie wytraciło impet i zaczęło przypominać raczej stagnację niż rozwój – ocenia Magdalena Marcinowska.