Spośród sześciu polskich uczestników procesu certyfikacji przy pracach nad atomem już prawie wszyscy pomyślnie ukończyli pierwszy etap, który obejmuje opracowanie przez nich programu jakości NQA-1. Określa on wymagania dotyczące zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym.

Połowa z tych firm już weszła w drugą z trzech faz wdrożenia, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z nowym programem, a następnie wykonania próbki, co ostatecznie zakwalifikuje je na naszą Listę Zatwierdzonych Dostawców. W maju inwestor, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wyłoniła sześć polskich firm, które wraz z Westinghouse rozpoczęły certyfikację jakościową. Te spółki to: Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum, Famak, Energomontaż-Północ Gdynia (EPGSA), Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce.