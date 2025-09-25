Rzeczpospolita
Polskie firmy szykują się do budowy atomu. Jest krótka lista

Ponad 20 firm – zarówno polskich, jak i międzynarodowych – znajduje się na różnych etapach wdrożenia standardu, który pozwala na zapewnienie jakości odpowiedniej przy budowie elektrowni jądrowej w Choczewie.

Publikacja: 25.09.2025 05:01

Koszt budowy elektrowni jądrowej szacuje się na 192 mld zł

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Spośród sześciu polskich uczestników procesu certyfikacji przy pracach nad atomem już prawie wszyscy pomyślnie ukończyli pierwszy etap, który obejmuje opracowanie przez nich programu jakości NQA-1. Określa on wymagania dotyczące zapewnienia jakości w przemyśle jądrowym.

Połowa z tych firm już weszła w drugą z trzech faz wdrożenia, dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z nowym programem, a następnie wykonania próbki, co ostatecznie zakwalifikuje je na naszą Listę Zatwierdzonych Dostawców. W maju inwestor, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wyłoniła sześć polskich firm, które wraz z Westinghouse rozpoczęły certyfikację jakościową. Te spółki to: Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum, Famak, Energomontaż-Północ Gdynia (EPGSA), Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce. 

e-Wydanie
