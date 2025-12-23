W 2026 roku karuzela z przejęciami przyspieszy. Polskie firmy na celowniku

Nie rekordowy, ale udany – tak najkrócej można podsumować kończący się 2025 r. na rynku M&A. W trakcie trzech kwartałów zrealizowano 241 transakcji – wynika z danych Fordaty i Navigatora. To mniej niż w tym samym okresie w 2022 r. (249), w 2023 r. (285) i w 2024 r. (261), ale więcej niż w latach poprzednich.

– Rok 2025 na polskim rynku M&A upłynął pod znakiem odporności i selektywnej aktywności. Po mocnym drugim kwartale naturalne ochłodzenie zanotowane w trzecim kwartale nie zmienia faktu, że Polska na tle Europy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych i atrakcyjnych rynków transakcyjnych – ocenia Marcin Rajewicz, ekspert z Fordaty.