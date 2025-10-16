Reklama
Płace w służbie cywilnej w Polsce rosną zbyt wolno

Przeciętne wynagrodzenie w służbie cywilnej rosło w Polsce w latach 2014-2024 dwa razy wolniej niż płaca minimalna. Konsekwencją taniego państwa i nisko wynagradzanych urzędników państwowych jest słabo funkcjonujące państwo – komentują ekonomiści z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja: 16.10.2025 04:07

Płace w służbie cywilnej rosną dwa razy wolniej niż minimalne

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są różnice w tempie wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do płacy minimalnej w Polsce w latach 2014-2024?
  • Jak wzrost wynagrodzeń w służbie cywilnej w Polsce porównuje się do sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej?
  • Jakie są skutki niskiego wzrostu płac w służbie cywilnej dla funkcjonowania państwa?
  • Jakie wyzwania kadrowe i strukturalne stoją przed służbą cywilną w Polsce?
  • W jaki sposób zmieniają się zasady zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze publicznym na tle biznesu?
  • Jakie są wskazywane rozwiązania problemów z wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi w służbie cywilnej?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Jak wynika z analizy dr hab. Aleksandry Majchrowskiej (prof. UŁ) i prof. dr. hab. Pawła Strawińskiego (UW), w latach 2014–2024 przeciętne wynagrodzenie netto w służbie cywilnej (konkretnie: w centralnej administracji publicznej, tj. m.in. w ministerstwach i urzędach centralnych) w Polsce wzrosło o 82 proc., podczas gdy płaca minimalna netto o 164 proc. – Oznacza to, że wynagrodzenia osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych rosły dwukrotnie szybciej niż urzędników odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa, od których oczekuje się wyższego wykształcenia, biegłej znajomości języków obcych, a często różnych dodatkowych kompetencji – komentują ekonomiści.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Advertisement
