Jak wynika z analizy dr hab. Aleksandry Majchrowskiej (prof. UŁ) i prof. dr. hab. Pawła Strawińskiego (UW), w latach 2014–2024 przeciętne wynagrodzenie netto w służbie cywilnej (konkretnie: w centralnej administracji publicznej, tj. m.in. w ministerstwach i urzędach centralnych) w Polsce wzrosło o 82 proc., podczas gdy płaca minimalna netto o 164 proc. – Oznacza to, że wynagrodzenia osób o najniższych kwalifikacjach zawodowych rosły dwukrotnie szybciej niż urzędników odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa, od których oczekuje się wyższego wykształcenia, biegłej znajomości języków obcych, a często różnych dodatkowych kompetencji – komentują ekonomiści.