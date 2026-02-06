Rzeczpospolita
Spółki nie wydają zbyt dużo pieniędzy na sponsoring sportów zimowych

Udział zimowych dyscyplin sportowych w polskim rynku praw sponsoringowych maleje i obecnie wynosi około 1,5 proc. Trudno jednak oczekiwać wzrostów, skoro zawodnicy zdobywają mało medali. Czy olimpiada w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo coś zmieni?

Publikacja: 06.02.2026 04:07

Spółki nie wydają zbyt dużo pieniędzy na sponsoring sportów zimowych

Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Tomasz Furman

Oficjalnie start XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026 zaplanowano na 6 lutego, a ich zakończenie na 22 lutego. Udział w imprezie ma wziąć około 2,9 tys. sportowców, wśród których będzie 60 z Polski (31 kobiet plus jedna rezerwowa oraz 28 mężczyzn). Nasi reprezentanci będą rywalizować w 12 z 16 dyscyplin, jakie mają być rozegrane. Do zdobycia jest łącznie aż 116 kompletów medali.

Impreza w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo to teoretycznie kolejna okazja do wzrostu rynku sponsoringu sportowego w Polsce. Z danych agencji badawczo-konsultingowej Sponsoring Insight wynika jednak, że udział sportów zimowych w rynku praw sponsoringowych maleje, mimo że w ostatnich latach i tak był niewielki. O ile w 2022 r. wynosił jeszcze 1,82 proc., a w 2023 r. sięgał 2,2 proc., o tyle w 2024 już zaledwie 1,54 proc., a w ubiegłym prawdopodobnie 1,5 proc. (wstępny szacunek Sponsoring Insight). Dane te obejmują narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie, snowboard i kombinację norweską. Nie ujmują z kolei takich dyscyplin jak łyżwiarstwo szybkie i figurowe, biathlon oraz hokej na lodzie, których udziały w rynku praw sponsoringowych są marginalne.

e-Wydanie