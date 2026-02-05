Miniony rok przyniósł ważną cezurę w dystrybucji częstotliwości radiowych dla sieci telefonii komórkowej w Polsce. Wraz z aukcją pasma 700 MHz (i jednego bloku pasma 800) państwo praktycznie zakończyło przydzielanie najważniejszych pasm potrzebnych, by mobilny internet odpowiadał na potrzeby konsumentów, firm i sektora publicznego.

Przydział nowego pasma zmienił też sposób komunikacji inwestycji w 5G. Wcześniej strategie krajowych operatorów różniły się. Dziś są podobne. Nie tylko Polkomtel (Plus), ale także T-Mobile Polska i Orange Polska pokazują zasięg nadajników korzystających tylko z pasma dedykowanego dla 5G. Natomiast P4 (Play) dzieli się informacją o zasięgu ogólnym 5G, który – najprawdopodobniej – obejmuje nadajniki z możliwością DSS (ang. dynamiczne współdzielenie pasma). DSS polega na tym, że ta sama częstotliwość może być wykorzystywana zarówno przez posiadaczy urządzeń starszej generacji (4G, inaczej LTE), jak i telefony z 5G.