5G w Polsce przyspiesza, ale użytkownicy jeszcze z tego nie korzystają

Komórkowe sieci 5G w Polsce w 2025 r. zwiększały zasięg. Trzech graczy mówi dziś, że dociera z usługami w tej technologii do ponad 80 proc. mieszkańców kraju. To jednak za mało.

Publikacja: 05.02.2026 04:02

Polskie 5G ruszyło z kopyta. Ponad 80 proc. kraju w zasięgu sieci

Polskie 5G ruszyło z kopyta. Ponad 80 proc. kraju w zasięgu sieci

Foto: Adobe Stock

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w zasięgu sieci 5G w Polsce miały miejsce w 2025 roku?
  • Jak odbywała się dystrybucja częstotliwości radiowych dla sieci komórkowych w Polsce?
  • Jakie strategie przyjęli różni operatorzy telekomunikacyjni w kontekście rozbudowy sieci 5G?
  • Jakie wyzwania stoją przed operatorami w zakresie pokrycia obszarów granicznych siecią 5G?
  • Jakich postępów dokonano w obszarze wymiany telefonów na nowsze modele obsługujące 5G?
  • Jakie są plany dotyczące przyszłego zasięgu geograficznego sieci 5G w Polsce?
Miniony rok przyniósł ważną cezurę w dystrybucji częstotliwości radiowych dla sieci telefonii komórkowej w Polsce. Wraz z aukcją pasma 700 MHz (i jednego bloku pasma 800) państwo praktycznie zakończyło przydzielanie najważniejszych pasm potrzebnych, by mobilny internet odpowiadał na potrzeby konsumentów, firm i sektora publicznego. 

Przydział nowego pasma zmienił też sposób komunikacji inwestycji w 5G. Wcześniej strategie krajowych operatorów różniły się. Dziś są podobne. Nie tylko Polkomtel (Plus), ale także T-Mobile Polska i Orange Polska pokazują zasięg nadajników korzystających tylko z pasma dedykowanego dla 5G. Natomiast P4 (Play) dzieli się informacją o zasięgu ogólnym 5G, który – najprawdopodobniej – obejmuje nadajniki z możliwością DSS (ang. dynamiczne współdzielenie pasma). DSS polega na tym, że ta sama częstotliwość może być wykorzystywana zarówno przez posiadaczy urządzeń starszej generacji (4G, inaczej LTE), jak i telefony z 5G.

