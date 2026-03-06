Usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych trzech branżach największy jest udział kobiet wśród członków zarządów firm. Branża rachunkowo-księgowa i podatkowa jest też liderem pod względem sięgającego prawie 55 proc. udziału kobiet prezesek – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych Dun & Bradstreet Poland.

Firma ponownie zbadała w marcu kwestię udziału kobiet we władzach działających w Polsce spółek (pod uwagę wzięła 329,7 tys. podmiotów). Jak wynika z jej analizy, po wyraźnej poprawie w 2025 r., w tym roku zmiany w firmowych statystykach nie są już tak pozytywne. Z drugiej strony, jak zauważa Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland, kobiety – jako prezeski, właścicielki i członkinie zarządów – zarządzają w Polsce milionem firm.