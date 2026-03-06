Rzeczpospolita
Szklany sufit wciąż ogranicza kariery kobiet w dużych firmach

Po wyraźnej poprawie w 2025 r., w tym roku zmiany w statystykach dotyczących udziału kobiet we władzach działających w Polsce firm nie są już tak pozytywne.

Publikacja: 06.03.2026 04:05

Szklany sufit wciąż ogranicza kariery kobiet w dużych firmach

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak bieżący udział kobiet we władzach firm w Polsce zmienił się po 2025 roku?
  • Dlaczego sektor usług rachunkowo-księgowych dominuje pod względem liczby kobiet w zarządach?
  • W jaki sposób demografia i trendy rynkowe wspierają kariery zawodowe kobiet w Polsce?
  • Jaki wpływ ma unijna dyrektywa Women on Boards na udział kobiet w zarządach spółek giełdowych?
  • Jakie sektory gospodarki w Polsce są nadal zdominowane przez mężczyzn?
  • Co wpływa na występowanie różnic w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami na wyższych stanowiskach?
Usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych trzech branżach największy jest udział kobiet wśród członków zarządów firm. Branża rachunkowo-księgowa i podatkowa jest też liderem pod względem sięgającego prawie 55 proc. udziału kobiet prezesek – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych Dun & Bradstreet Poland.

Firma ponownie zbadała w marcu kwestię udziału kobiet we władzach działających w Polsce spółek (pod uwagę wzięła 329,7 tys. podmiotów). Jak wynika z jej analizy, po wyraźnej poprawie w 2025 r., w tym roku zmiany w firmowych statystykach nie są już tak pozytywne. Z drugiej strony, jak zauważa Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland, kobiety – jako prezeski, właścicielki i członkinie zarządów – zarządzają w Polsce milionem firm.

