Jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii?

Koniec ery unijnych ułatwień łączy się z tym, że delegowanie pracowników do Wielkiej Brytanii wymaga biegłości w dwóch, często bardzo odmiennych, porządkach prawnych. Warto znać różnice pomiędzy przepisami polskimi a brytyjskimi, aby świadomie decydować o legalnym wysyłaniu pracowników na Wyspy.

Od momentu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług przestała tam obowiązywać. Polscy przedsiębiorcy muszą teraz stosować bezpośrednio brytyjskie prawo krajowe, które w wielu miejscach zaskakuje swoją konstrukcją i może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla pracodawców. Przed delegowaniem pracownika do UK warto skonsultować się z lokalnym doradcą, aby uniknąć błędów związanych z nieznajomością przepisów.