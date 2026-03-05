Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii?

Po brexicie polscy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z odmiennym systemem prawnym. Zasady wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów czy ochrony przed zwolnieniem różnią się znacząco od polskich.

Publikacja: 05.03.2026 05:30

Jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii?

Jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Gospodarowicz, Adam Haines

SPIS TREŚCI

  1. Płaca minimalna w Polsce i Wielkiej Brytanii 2025/2026 – różnice
  2. Czas pracy w Polsce i UK: Porównanie przepisów i urlopów
  3. Zwolnienie pracownika: Polska vs. Wielka Brytania – kluczowe różnice
  4. Brak umowy na piśmie. Konsekwencje w Wielkiej Brytanii i Polsce
  5. Zasady delegowania i zatrudniania pracowników po brexicie – wizy i kary
  6. Praca w UK a ZUS. Zasady delegowania i zaświadczenie A1

Koniec ery unijnych ułatwień łączy się z tym, że delegowanie pracowników do Wielkiej Brytanii wymaga biegłości w dwóch, często bardzo odmiennych, porządkach prawnych. Warto znać różnice pomiędzy przepisami polskimi a brytyjskimi, aby świadomie decydować o legalnym wysyłaniu pracowników na Wyspy.

Od momentu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług przestała tam obowiązywać. Polscy przedsiębiorcy muszą teraz stosować bezpośrednio brytyjskie prawo krajowe, które w wielu miejscach zaskakuje swoją konstrukcją i może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla pracodawców. Przed delegowaniem pracownika do UK warto skonsultować się z lokalnym doradcą, aby uniknąć błędów związanych z nieznajomością przepisów.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Weryfikacja referencji kandydata – jak robić to bezpiecznie?
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Szpiegowanie czy potwierdzanie informacji?
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Jak prawidłowo rozliczać koszty, świadczenia i podatki związane z pracą zdalną?
Kadry i Płace
Jak prawidłowo rozliczać koszty, świadczenia i podatki związane z pracą zdalną?
Zleceniobiorca także może zostać uczestnikiem PPK
Kadry i Płace
Zleceniobiorca także może zostać uczestnikiem PPK
SN: ZUS bezprawnie unosi „zasłonę korporacyjną” pracodawcy
Kadry i Płace
SN: ZUS bezprawnie unosi „zasłonę korporacyjną” pracodawcy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama