Rekrutacja pracowników przypomina grę w podchody. Kandydaci korzystają z AI i kreatywnie podrasowanych CV, a na rozmowy kwalifikacyjne wysyłają ponoć profesjonalnych zastępców.  Pracodawcy odpowiadają weryfikacją życiorysu i referencji, a także  przeglądem mediów społecznościowych. Chcieliby również sprawdzić, czy kandydat nie ma kryminalnej przeszłości. Zasady gry określa prawo – RODO i kodeks pracy. Problem w tym, że przepisy nie wytyczają jasnych granic. O tym, jak odróżnić prawdę od fikcji podczas naboru nowych pracowników i dokonać weryfikacji zgodnie z prawem, piszemy w artykule pt. „Ograniczone zaufanie w rekrutacji".

Jak odróżnić prawdę od fikcji podczas naboru nowych pracowników?
W „Tygodniku Kadrowych” można przeczytać  również o tym, jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii. Radzimy także, jak legalnie zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie na pracę nie zawsze wystarczy. Podpowiadamy, w jaki sposób uzasadnić wybór pracownika do zwolnienia i jak uniknąć błędów, ustalając prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności.

Jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii?
Zezwolenie na pracę nie zawsze pozwala zatrudnić cudzoziemca
Jak prawidłowo uzasadnić wybór pracownika do zwolnienia?
Jak ustalić prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności?
