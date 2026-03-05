Rekrutacja pracowników przypomina grę w podchody. Kandydaci korzystają z AI i kreatywnie podrasowanych CV, a na rozmowy kwalifikacyjne wysyłają ponoć profesjonalnych zastępców. Pracodawcy odpowiadają weryfikacją życiorysu i referencji, a także przeglądem mediów społecznościowych. Chcieliby również sprawdzić, czy kandydat nie ma kryminalnej przeszłości. Zasady gry określa prawo – RODO i kodeks pracy. Problem w tym, że przepisy nie wytyczają jasnych granic. O tym, jak odróżnić prawdę od fikcji podczas naboru nowych pracowników i dokonać weryfikacji zgodnie z prawem, piszemy w artykule pt. „Ograniczone zaufanie w rekrutacji".

W „Tygodniku Kadrowych” można przeczytać również o tym, jak legalnie delegować pracowników do Wielkiej Brytanii. Radzimy także, jak legalnie zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie na pracę nie zawsze wystarczy. Podpowiadamy, w jaki sposób uzasadnić wybór pracownika do zwolnienia i jak uniknąć błędów, ustalając prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności.

Zapraszam do lektury Tygodnika!