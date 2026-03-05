Rzeczpospolita
Nowość dla przedsiębiorców w ZUS. Ma uchronić przed spiralą zadłużenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce ograniczyć upomnienia wysyłane do płatników składek. Ma w tym pomóc nowy sposób informowania przedsiębiorców o zaległościach.

Informacja o zaległościach powinna znaleźć się w eZUS w marcu.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje, że opóźnienia w bieżącym regulowaniu należności się zdarzają, a wpływ na to mogą mieć zatory płatnicze, opóźnienie lub brak dostaw czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. Ważne, żeby przedsiębiorca nie wpadł w spiralę zadłużenia. Ma w tym pomóc nowy sposób informowania o zaległościach. 

– Upomnienia wysyłane do klientów generują koszty, które obciążają przedsiębiorców. Chcemy to ograniczyć i wyprzedzająco informować klientów o zadłużeniu – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Jednocześnie zachęca, aby płatnicy częściej przeglądali swój profil w eZUS. To tam będą bowiem trafiać powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić. 

