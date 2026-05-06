Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych cały czas pęcznieją. Na koniec 2025 r. było ich już niemal 4 biliony złotych, zaś w ujęciu netto, czyli po pomniejszeniu o zobowiązania, przekroczyły 3 biliony złotych. Tylko w zeszłym roku nasz majątek finansowy urósł o ponad 16 proc.

W około połowie aktywa gospodarstw domowych to gotówka i depozyty, z kolei np. akcje notowane na giełdzie to na koniec 2025 r. blisko 120 mld zł, OFE niespełna 300 mld zł, fundusze inwestycyjne podobnie, w PPK około 50 mld zł. – Dane pokazują, że Polacy mają relatywnie małe zaufanie do produktów rynków finansowych – ocenia Michał Kolasa, starszy analityk w Dziale Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju.