Aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych cały czas
pęcznieją. Na koniec 2025 r. było ich już niemal 4 biliony złotych, zaś w
ujęciu netto, czyli po pomniejszeniu o zobowiązania, przekroczyły 3 biliony złotych.
Tylko w zeszłym roku nasz majątek finansowy urósł o ponad 16 proc.
W około połowie aktywa gospodarstw domowych to gotówka i
depozyty, z kolei np. akcje notowane na giełdzie to na koniec 2025 r. blisko
120 mld zł, OFE niespełna 300 mld zł, fundusze inwestycyjne podobnie, w PPK
około 50 mld zł. – Dane pokazują, że Polacy mają relatywnie małe zaufanie do
produktów rynków finansowych – ocenia Michał Kolasa, starszy analityk w Dziale
Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju.