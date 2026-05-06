Teleinformatyczny system KRZ z perspektywy sędziego (2)

Czy to oznacza, że system zamiast ułatwiać, utrudnia pracę sędziego?

Niestety, system oparto na błędnym założeniu, że utworzenie szablonu na każdą podstawę prawną będzie usprawnieniem dla sędziów, a ponadto powiązano te szablony z odpowiednimi rubrykami tablicy obwieszczeń (rejestru). System zawiera niemal 1000 obligatoryjnych szablonów orzeczeń, zarządzeń i pouczeń. Sama selekcja szablonów jest już czasochłonna, a narzędzia do wyszukiwania szablonów po słowie kluczowym nie są dostatecznie dokładne. Niektóre z tych szablonów muszą być użyte dla danego typu orzeczenia (np. ogłoszenie upadłości), aby wywołać wymagane skutki orzeczenia na portalu publicznym w postaci obwieszczenia i ujawnienia danych w rejestrze, przy czym za prawidłowe wybranie i użycie szablonu odpowiada sędzia. Za każdym razem, jeśli szablon zawiera błędy – czy to językowe, czy w zakresie podstaw prawnych albo pouczeń – konieczna jest ręczna korekta treści orzeczenia. Zatem często sędziowie nadal tworzą orzeczenia poza systemem KRZ, aby unikać zbędnego czytania treści szablonu KRZ celem jego korekty. System nie pomaga również w sortowaniu dokumentów z akt sprawy na potrzeby wydania danego orzeczenia, nie przypisuje automatycznie numeru dokumentu czy jego daty.