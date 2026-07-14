Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czerwcowy sygnał końca chudych miesięcy w rekrutacji

Ubiegły miesiąc przyniósł wzrost ofert pracy o 4 proc. w ujęciu rocznym. Rosnący popyt na pracowników widać we wszystkich dużych miastach i grupach zawodowych.

Publikacja: 14.07.2026 04:05

Czerwcowy sygnał końca chudych miesięcy w rekrutacji

Foto: Toowongsa / Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co stoi za pierwszym od roku większym wzrostem liczby ofert pracy i dlaczego eksperci zachowują ostrożność.
  • Które specjalizacje, od cyberbezpieczeństwa po ochronę zdrowia, napędzają ożywienie w rekrutacji.
  • Jak dynamiczny rozwój nowej branży technologicznej wpłynie na przyszłe zapotrzebowanie na specjalistów.
  • Dlaczego obecne ożywienie jest wybiórcze i kto ma dziś najmocniejszą pozycję na rynku pracy.
Pozostało jeszcze 95% artykułu

– Oczywiście należy ostrożnie podchodzić do pojedynczego odczytu i poczekać na potwierdzenie tendencji za miesiąc i za dwa. Tym niemniej, czerwcowy odczyt naszego barometru rynku pracy daje pewne podstawy do optymizmu – twierdzi Marcin Mrowiec, główny ekonomista firmy Grant Thornton, komentując jej najnowszy raport o sytuacji na 50 największych portalach rekrutacyjnych. „Rzeczpospolita” opisuje raport jako pierwsza.

W czerwcu opublikowano na portalach rekrutacyjnych 258,7 tys. nowych ofert pracy, o ponad 9,5 tys. (4 proc.) więcej niż rok wcześniej. Tym samym czerwiec wzmocnił przełamanie trwającego przez rok spadkowego trendu w rekrutacji w ujęciu rocznym. Było ono widoczne już w maju, choć wtedy liczba ogłoszeń o pracy wzrosła tylko minimalnie w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 r.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama