– Oczywiście należy ostrożnie podchodzić do pojedynczego odczytu i poczekać na potwierdzenie tendencji za miesiąc i za dwa. Tym niemniej, czerwcowy odczyt naszego barometru rynku pracy daje pewne podstawy do optymizmu – twierdzi Marcin Mrowiec, główny ekonomista firmy Grant Thornton, komentując jej najnowszy raport o sytuacji na 50 największych portalach rekrutacyjnych. „Rzeczpospolita” opisuje raport jako pierwsza.

W czerwcu opublikowano na portalach rekrutacyjnych 258,7 tys. nowych ofert pracy, o ponad 9,5 tys. (4 proc.) więcej niż rok wcześniej. Tym samym czerwiec wzmocnił przełamanie trwającego przez rok spadkowego trendu w rekrutacji w ujęciu rocznym. Było ono widoczne już w maju, choć wtedy liczba ogłoszeń o pracy wzrosła tylko minimalnie w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 r.