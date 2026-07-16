Rzeczpospolita
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Bruksela łagodzi ETS. Polska wywalczyła ważne zmiany, ale to nie koniec

Komisja Europejska ma zaprezentować reformę systemu handlu emisjami CO2, która w wielu punktach odpowiada postulatom Warszawy. Stawka jest wysoka, bo od kształtu ETS zależą koszty energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Publikacja: 16.07.2026 05:02

Słup przesyłowy energii elektrycznej w pobliżu oparów unoszących się z elektrowni węglowej Bełchatów

Słup przesyłowy energii elektrycznej w pobliżu oparów unoszących się z elektrowni węglowej Bełchatów, należącej do PGE

Foto: Bartek Sadowski/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego unijny system handlu emisjami (ETS) bezpośrednio wpływa na wysokość rachunków za prąd w Polsce.
  • Jakie kluczowe zmiany w polityce klimatycznej UE udało się wynegocjować polskiemu rządowi w Brukseli.
  • Jakie postulaty zgłaszają największe spółki energetyczne, by obniżyć ceny energii i zapewnić bezpieczeństwo dostaw.
  • Jaki wpływ na przyszłość polskiej gospodarki będzie miała trwająca transformacja energetyczna Unii Europejskiej.
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Komisja Europejska zaprezentuje w piątek propozycje zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Na ostatniej prostej siedem państw członkowskich UE (Hiszpania, Dania, Finlandia, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Szwecja) skierowało do Komisji Europejskiej list, w którym sprzeciwiają się próbom osłabienia unijnego systemu handlu emisjami (ETS). Ten list spotkał się z odpowiedzią 10 krajów pod przewodnictwem Polski i Włoch, które apelują o „sprawiedliwą reformę” ETS. Jeśli ich postulaty, do których dotarła „Rzeczpospolita”, nie przełożą się na propozycje Komisji Europejskiej, możliwe jest weto do propozycji KE, a obecność dużych krajów, a więc Polski i Włoch zwiększa szanse na zbudowanie ewentualnej mniejszości blokującej na Radzie UE. 

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